Президент під час вручення сертифікатів на квартири Героям України та їхнім родинам: Україна ніколи не зрадить памʼяті своїх Героїв

У межах ініціативи Глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир військовим та родинам полеглих захисників, які були удостоєні найвищого державного звання.

Захід відбувся в Маріїнському палаці у столиці.

«Сьогодні ми продовжуємо нову традицію нашої держави – традицію особливої вдячності й шани до українських Героїв. До людей, які відзначились особливою хоробрістю та особливим ставленням до України. Така хоробрість і відданість зробили їх, наших Героїв, частиною української незалежності», – зазначив Президент, звертаючись до присутніх.

За його словами, основа незалежності України – це люди, чия хоробрість, сила та відданість народові забезпечують існування держави та повагу до неї у світі.

«Українці своєї незалежності та власної держави вже ніколи не віддадуть, ніколи Україна не зрадить памʼяті своїх Героїв – Героїв України. Будь ласка, будьте гордими за наших людей, які боролися так, що стали взірцем на покоління», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих Героїв України.

«Хай усі в Україні пам’ятають, якою високою ціною вдається зберегти наше життя, життя України, її незалежність», – додав Глава держави.

Президент особисто вручив сертифікати на квартири військовослужбовцям із лав Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України: полковнику Сергію Барановському, старшому лейтенанту Андрію Докторенку, капітану Євгенію Пальченку, полковнику Родіону Кулагіну, капітану Ігорю Харченку, полковнику Денису Чаюку, підполковнику Кирилу Перетятьку, полковнику Віктору Сікозі, майору Володимиру Гуцулу та підполковнику Сергію Бурковському. Документи отримав також полковник Національної гвардії України Денис Шлега.

Глава держави вручив сертифікати на квартири родинам полеглих Героїв України, серед них – сім’ї військових ЗСУ: підполковника Дмитра Коломійця, підполковника Геннадія Матуляка, лейтенанта Віталія Мовчана, старшого лейтенанта Вячеслава Радіонова, підполковника Степана Чобану, підполковника Дмитра Васильєва, матроса Валерія Самофалова, старшого лейтенанта Андрія Хоменка, штаб-сержанта Сергія Кулика, головного сержанта Кирила Марача, сержанта Євгена Храпка, старшого сержанта Михайла Чабаненка, головного сержанта Миколи Янишина, солдата Тараса Довгуна та майора Олександра Бориса. Також документи на житло отримали близькі трьох загиблих нацгвардійців: головного сержанта Миколи Носенка, лейтенанта Станіслава Партали та майора Віталія Блажка. Крім того, сертифікат на квартиру отримали рідні загиблого начальника Головного управління Національної поліції України в Черкаській області полковника Михайла Куратченка.

За ініціативою Президента житло від держави одержать усі військовослужбовці та родини полеглих захисників, яким присвоєно звання Героя України.