Президент під час зустрічі з українською громадою у США: Ви – найкращі посли України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку та вручив державні нагороди.

Президент зазначив, що в багатьох країнах світу українці зберігають багатолітні національні традиції.

«Вважаю, що ви є нашими найкращими послами. Тому що захищаєте за кордоном нашу державу, наш суверенітет, територіальну цілісність», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що українська громада у США веде доволі активну діяльність.

Він запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що неможливо надавати подвійне громадянство тим людям, які мешкають на території недружніх держав. Тому до цього питання потрібно підходити виважено й без поспіху розглянути його та передбачити всі складні моменти.

«Це складне питання, але всі складнощі з нашою енергією, нашим бажанням будуть вирішені», – сказав Президент.

Глава держави також наголосив на важливості відновлення поваги до України та української історії.

«Повага вимірюється конкретними речами. Сьогодні ви можете прилетіти до себе додому та їхати прекрасними дорогами», – додав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що в Україні триває відновлення історичних пам’яток.

«Це повага до історії нашої країни. Зараз – річниця відновлення нашої незалежності, нашої держави. Тому ми відновлюємо (пам’ятки історії. – Ред.)», – сказав Президент.

Він акцентував увагу на важливості повернення миру в Україну.

«Тут потрібні всі сили й тиск закордонних представників: посольств, лідерів різних держав, лідерів церков – усіх, хто відчуває, що може щось зробити для відновлення миру. Тому кожен з вас має робити максимально все, щоб відновити мир у нашій державі», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також вручив державні нагороди представникам української громади у США.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини та сучасних надбань, активну участь у житті закордонної української громади, плідну благодійну та гуманістичну діяльність орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено виконавчого директора компанії Winner Group Ukraine, філантропа Івана Гинянського. Відзнаку отримала його племінниця. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено національного керівника неурядової організації Ukrainian American Veterans Ігоря Рудка. Президент благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук та президент Злученого українсько-американського допомогового комітету Лариса Кий відзначені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Нагороду Лариси Кий отримав її син. Бандуристові, композитору та диригентові Юліяну Китастому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».