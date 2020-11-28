Президент підписав указ щодо підготовки у 2021 році Національної стратегії безбар’єрності

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», яким передбачено розробку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Указ підписаний з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається третього грудня.

Документ спрямований на забезпечення рівного та безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян.

Кабінет Міністрів України із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, представників держорганів та місцевого самоврядування, громадських активістів, учених, експертів має розробити та затвердити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Стратегія, спираючись на найкращий світовий досвід у цій сфері, має запропонувати комплексний підхід до розбудови принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, батьків малолітніх дітей та дітей з інвалідністю. Згідно з указом, стратегія має бути розроблена та затверджена у квітні 2021 року.

Безбар’єрність – це нове бачення соціальних норм в Україні, спрямоване на залучення та самореалізацію неактивних суспільних груп, розвиток соціального капіталу та подолання бар’єрів у фізичному просторі, культурі, громадському житті, відносинах «людина – держава».

Указ Президента України став відповіддю на загальнонаціональну дискусію про безбар’єрність та право громадян зі всіх суспільних груп на гідне життя, що була розпочата за ініціативою першої леді Олени Зеленської навесні 2020 року.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.