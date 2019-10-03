Президент підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації на арсеналах, базах та складах Збройних сил України».

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ.

Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ЗСУ.

Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генеральному штабу ЗСУ Глава держави поставив завдання підвищити до стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 31 жовтня парламент ухвалив постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки». Її очолив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.