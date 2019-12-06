Президент підписав закон про надання представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста права безперешкодного доступу до затриманих осіб

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув'язнення» щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту» № 372-IX, який Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що нині законодавство України визначає загальний порядок надання побачень особам, взятим під варту. Так, побачення затриманого з родичами або іншими особами може надавати адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин. Однак доступ представників МКЧХ до зазначених осіб не є тотожним побаченню з родичами або іншими особами, передбаченому чинними положеннями закону.

Підписаний Президентом закон доповнює статтю 12 закону «Про попереднє ув’язнення» новою частиною, згідно з якою адміністрація місця попереднього ув’язнення надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з узятими під варту особами безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їхньої тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження.

Побачення із затриманими представникам МКЧХ надаються у вільний від виконання слідчих дій та проведення судових засідань час.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.