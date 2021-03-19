Президент підписав закон про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» № 1292-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 березня 2021 року.

Цей документ має на меті суттєво зменшити кількість завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів і забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації. Адже, за даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування близько 2 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за вказаною статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об’єктів.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу України доповнено приміткою, якою визначається термін «критично важливі об’єкти інфраструктури», що вживається у значенні, визначеному Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.