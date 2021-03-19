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Президент підписав закон про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства

23 березня 2021 року - 18:55

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства» № 1301-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 березня 2021 року з ініціативи Глави держави.

Цим законом український парламент надав згоду на приєднання до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства, вчиненої 8 травня 1979 року у м. Монтевідео.

Метою конвенції є встановлення правил, які регулюють міжнародну співпрацю між державами-учасницями щодо отримання підтвердження та інформації стосовно законодавства кожної з них.

Зокрема, конвенція передбачає надання можливості судовим органам учасниць звертатися із запитом про надання інформації про текст, чинність, зміст та сферу застосування її законодавства з конкретних питань, іншим установам – щодо копій текстів правових актів із зазначенням їхньої чинності або судових прецедентів; експертного висновку, який складається з думки адвокатів або фахівців.

Конвенція набирає чинності для України на тридцятий день після здачі на зберігання документа про приєднання.

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