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Президент підписав закон про зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства

29 квітня 2021 року - 16:40

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1393-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

У грудні 2020 року парламент призначив Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства, а Кабінет Міністрів скасував рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Щоб забезпечити фінансування міністерства, закон, що його підписав Президент, вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики в розмірі 6,8 млрд грн.

Відповідно зменшуються видатки Мінекономіки на 6,4 млрд грн та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – на 434 млн грн.

Від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам у сумі 50 млн грн.

Такий перерозподіл коштів дасть змогу забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Крім того, на 10 млн грн збільшено видатки Міністерству культури та інформаційної політики України за рахунок зменшення на відповідну суму видатків Державному агентству України з управління зоною відчуження.

Також Кабінет Міністрів за місяць з дня набрання чинності законом має забезпечити передачу будівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 24 у Києві Міністерству аграрної політики та продовольства України.

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