Президент підписав закон щодо доступу до правосуддя громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» № 1319-ІХ, який парламент ухвалив 4 березня 2021 року.

Цей документ має на меті спрощення доступу до правосуддя для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму.

Зокрема, закон дає можливість мешканцям окупованого півострова звертатися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи або ж подавати клопотання про передачу справи до такого суду під час розгляду в судах міста Києва. Це дасть змогу людям не витрачати час та кошти для участі в судовому засіданні у столиці.

Водночас залишається чинною норма закону, згідно з якою цивільні справи, підсудні місцевим судам, що розташовані в АР Крим та м. Севастополі, розглядаються загальними судами міста Києва.

Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму.