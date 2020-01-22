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Президент підписав закон щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності

10 лютого 2020 року - 14:06

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності» № 473-ІХ, який Верховна Рада України схвалила 16 січня 2020 року.

Закон дає визначення понять «маломобільні групи населення» та «засоби безперешкодного доступу до об’єктів» і передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Згідно з законом, облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, зокрема до під'їздів та / або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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