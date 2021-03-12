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Звернення Президента України щодо останніх рішень РНБО

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Президент підписав закон щодо продовження до серпня угоди з Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи рейсу MH17

12 березня 2021 року - 16:47

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року», який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року з ініціативи Глави держави.

Угодою від 28 липня 2014 року була утворена багатонаціональна Міжнародна місія захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року. Основним завданням місії є сприяння збиранню решток, проведенню розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Угода була укладена строком на один рік, її дію продовжували декілька разів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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