Президент підписав закон щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації під час карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації» № 1365-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

«Попри коронакризу, незмінною залишається наша ціль на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції. Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій», – зазначив Глава держави.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.