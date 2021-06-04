Президент підписав закон щодо спрощення закупівель товарів та послуг, необхідних для протидії COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель» № 1599-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, змінено підхід до закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів із запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

Зокрема, без застосування процедури публічних закупівель здійснюватиметься закупівля лікарських засобів, вакцини або інших медичних імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів. Перелік лікарських засобів та порядок їхньої закупівлі затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.

За результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

За процедурою спрощених публічних закупівель здійснюватиметься закупівля необхідних для вказаних цілей товарів та послуг.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.