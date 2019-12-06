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Президент підписав закон щодо захисту права на безпечний рух осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках

12 грудня 2019 року - 15:42

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних» № 309-IX, що його Верховна Рада ухвалила третього грудня 2019 року.

Документ має на меті захист права на безпечний рух представників маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю у кріслах колісних.

Наразі люди у кріслах колісних з двигуном не є учасниками дорожнього руху, тому фактично позбавлені права на безпечний рух.

Цей документ доповнює Закон «Про дорожній рух» статтею 19-1, у якій передбачені основні права та обов’язки осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Закон наближує до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відповідно до Європейської угоди (Женева, 1971), що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року, до пішоходів прирівнюються особи, які переміщуються в інвалідних візках, що приводяться в рух ними самими або що рухаються зі швидкістю пішохода. Водночас такі люди мають право у будь-якому разі рухатися по проїжджій частині дороги.

Закон набирає чинності на наступний день після публікації та вводиться в дію через шість місяців.

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