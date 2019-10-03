Президент підписав закон, який сприятиме спрощенню умов господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» № 139-ІХ, ухвалений народними депутатами 2 жовтня 2019 року.

Впровадження норм закону сприятиме удосконаленню чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Документ спрощує умови провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; уточнює перелік відомостей щодо ліцензування, які міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення та удосконалює процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

Так, у законі визначається поняття «матеріально-технічна база»; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, зобов’язується надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій. Запроваджуються нові санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково; порядок відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування, та порядок оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії.

Також у документі врегульовується питання щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії, включаються нові підстави для анулювання ліцензії та виключається така підстава для анулювання, як несплата ліцензіатом за видачу ліцензії. Крім того, встановлюється нова підстава для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, уніфіковано розмір штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування тощо.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення й низки законів України, а саме: «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про рекламу», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про захист суспільної моралі», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та інших громадських формувань» тощо.