Президент підписав закон, який забезпечить прозорість, надійність та ефективність небанківського фінсектору та сприятиме оздоровленню фінансового ринку України

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Звернення Президента України Володимира Зеленського
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16 жовтня 2019 року - 17:39

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 79-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Документ, який підтримали 296 народних депутатів, передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з документом, повноваження Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у частині регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю, передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Решта – до Національного банку України.

Реалізація положень закону сприятиме підвищенню ефективності державної регуляторної політики, функціональності чинного законодавства для створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду. Документ сприятиме забезпеченню конкуренції на фінансовому ринку, запобіганню діяльності недобросовісних компаній, координованості із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг.

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