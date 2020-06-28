Президент: Підвищення мінімальної зарплати – це крок у напрямку цивілізованого рівня життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, яке передбачене президентським законопроектом, – це перший етап. Впродовж 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.

«Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень», – розповів Глава держави.

За словами Президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

«Це певні кроки у напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Епідемія коронавірусу та обмежувальні заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, вдарили по реальних доходах громадян і, як наслідок, призвели до зменшення заощаджень.

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зауважив, що в першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%.

«Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи громадян і, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини є необхідним і доцільним у цей момент», – зазначив голова Ради НБУ.

«Ініціатива Президента є вчасною. Вона підтримана урядом і, сподіваюся, буде підтримана Верховною Радою України», – додав він.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що профспілки неодноразово порушували перед урядом та роботодавцями питання щодо підвищення рівня мінімальної заробітної платні. За його словами, нинішня інфляція фактично з’їдає мізерні доходи громадян, і варто було б підвищити мінімальну зарплату до рівня не нижче 6,5 тис. грн.

«Президент, коли йшов на вибори, задекларував подолання бідності. Підвищення мінімальних заробітних плат дозволяє нам наближатися до лінії зменшення бідності та її подолання», – зауважив Григорій Осовий.

Голова ФПУ також наголосив, що, за їхніми підрахунками, фонд оплати праці у структурі витрат на виробництво в Україні є дуже незначним – на рівні 5-8%, тоді як у європейських країнах це 25-30%, тому бізнес має ресурс для підвищення зарплат.

За його словами, взявши курс на інтеграцію з ЄС, Президент і уряд мають робити все необхідне, щоб вектор соціальної політики України відповідав європейським стандартам.

Підвищення «мінімалки» сприятиме виведенню з тіні зарплат українців, коли роботодавець офіційно встановлює працівнику найнижчий дозволений законом оклад, а іншу частину зарплати віддає у конверті, ухиляючись від сплати єдиного соцвнеску. Також це стимулюватиме зростання рівня середніх зарплат в Україні та сприятиме зменшенню відтоку людського капіталу за кордон.

Як зазначив Григорій Осовий, підвищення до 5 тис. грн – це лише перший етап. У проекті державного бюджету на наступний рік, який уряд має подати до парламенту до 15 вересня, потрібно передбачати наступні етапи підвищення. Зі свого боку бізнес також має готуватися до неминучого підвищення рівня мінімальної зарплати в майбутньому.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік» щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня поточного року.