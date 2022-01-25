Президент після зустрічі з канцлером Німеччини: Україна потребує енергетичних безпекових гарантій через ризики, пов’язані з «Північним потоком – 2»

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили економічну співпрацю та виклики в енергетичній сфері. Про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Олафом Шольцом у Києві.

Президент зазначив, що на зустрічі вони детально обговорили безпекові ризики, пов’язані з «Північним потоком – 2».

«Тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив: наша позиція незмінна – ми розглядаємо «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя. Саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави запропонував започаткувати конкретний стратегічний діалог в енергетичній сфері, у межах якого будуть напрацьовані енергетичні гарантії та дієва підтримка України.

«Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України», – зауважив він.

За словами Президента, Олаф Шольц підтвердив намір Німеччини наповнити конкретикою та фінансовою підтримкою ініціативи із «зеленої» трансформації, декарбонізації та розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

«І Українська держава готова запропонувати великі перспективи для взаємовигідної співпраці у сфері «зеленої» енергетики», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Німеччина є одним з пріоритетних торговельних партнерів України у Європі.

«Ми погодилися, що в стратегічній перспективі одним з ключових елементів української стійкості та стабільності в регіоні мають стати німецькі інвестиції в Україну. Зацікавленість у їх нарощуванні обопільна», – сказав він.

Президент повідомив, що пропонуватиме організувати у 2022 році п’ятий Українсько-німецький економічний форум. За його словами, Україна й Німеччина мають багато перспективних напрямів для поглиблення співпраці, тому важливою є організація міжурядових консультацій, що відкриють новий етап відносин між двома державами.

Зі свого боку Федеральний канцлер зазначив, що Німеччина підтримує Україну та її економіку багато років і продовжить надавати допомогу, зокрема заохочуючи німецьких інвесторів. Він оголосив про негайну виплату 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту та новий незв’язаний фінансовий кредит.