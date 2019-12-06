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Офіційний візит Президента України до Азербайджану
Офіційний візит Президента України до Азербайджану

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Президент поділився секретами успіху зі студентами в Баку

17 грудня 2019 року - 16:14

Президент поділився секретами успіху зі студентами в Баку

Під час офіційного візиту до Азербайджану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету.

Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували свої знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню «Одна родина».

Студенти та громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру.

Спілкуючись зі студентами, Володимир Зеленський поділився секретами успіху.

«По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще – працювати щодня», – сказав Президент.

Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями та слухачами недільної школи.

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Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51
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