Президент погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – зазначив Глава держави.

Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.