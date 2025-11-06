Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

7 листопада 2025 року - 21:43

В Бородянці Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності

7 листопада 2025 року - 21:30

Президент зустрівся з діячами культури напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

7 листопада 2025 року - 20:46

Володимир Зеленський обговорив із Нікушором Даном посилення оборонної співпраці

7 листопада 2025 року - 19:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з діячами культури
Зустріч Президента України з діячами культури

7 листопада 2025 року - 20:52

Перейти до всіх галерей

Президент погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

7 листопада 2025 року - 21:43

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – зазначив Глава держави.

Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.

Версія для друку