Президент поставив завдання розробити програму відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 наукових суден

Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання розробити повноцінну довгострокову програму відродження науково-дослідного флоту України. Про це Глава держави сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна почала відновлювати свій науковий флот, і саме тому сьогоднішнє засідання Конгресу відбувається на Одеському морвокзалі.

«Ми передаємо науковцям нашої антарктичної станції «Академік Вернадський» криголам James Clark Ross. Поки що в нього така назва. Але найголовніше, що він був придбаний державою. Це вперше. Не вважаю це подвигом, але новина дійсно хороша. Україна входить до престижних світових клубів космічних та антарктичних держав. А сьогодні Україна повертається чи починає повертатися у Світовий океан», – повідомив Президент.

За його словами, це надає Україні великі можливості для вивчення океанічних ресурсів та участі на рівних у глобальних проектах. Президент наголосив, що Світовий океан – простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у XXI столітті, і щоб мати гідне місце в цьому просторі, наша країна має будувати свої судна.

З огляду на це Володимир Зеленський наголосив, що чекає від міністра освіти і науки Сергія Шкарлета повноцінної, масштабної програми відродження науково-дослідного флоту України на перспективу 5-10 років.

«Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна. 36 наукових суден, із них 12 океанських, льодового класу. Ви запитаєте, чому стільки? Це дуже символічна цифра. Все просто. Саме стільки суден становив науковий флот України в 1991 році. Коли я став Президентом, коли з’явилася наша команда, наукових суден в Україні було аж нуль. За 30 років втратили 36 кораблів», – сказав він.

Глава держави також закликав регіони долучитися до розробки цієї програми, особливо ті, які мають суднобудівельні традиції, відповідні кадри, заклади освіти та виробничі потужності.