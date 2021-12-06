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Президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон «Про адміністративну процедуру»

9 грудня 2021 року - 16:56

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про адміністративну процедуру» (законопроект № 3475), який народні депутати ухвалили 16 листопада 2021 року.

У своїх пропозиціях Глава держави звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина.

Водночас Президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави. Тож Володимир Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

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