Президент представив нового очільника Черкащини

Перебуваючи з робочою поїздкою на Черкащині, Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

На зустрічі з представниками бізнесу регіону Глава держави вручив новому очільнику області службове посвідчення.

«Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є», – зазначив Володимир Зеленський.

«Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та Президента», – додав він.

Новий очільник регіону Сергій Сергійчук подякував Главі держави за довіру та пообіцяв працювати на результат.

«Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво», – заявив Сергій Сергійчук.