Президент прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області.
Глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.
30 грудня 2020 року - 13:40
30 грудня 2020 року - 13:25
30 грудня 2020 року - 12:54
30 грудня 2020 року - 12:38
30 грудня 2020 року - 13:40
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області.
Глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.