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Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом
Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

24 грудня 2020 року - 18:02

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Президент прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину

30 грудня 2020 року - 13:40

Україна отримає ще 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у максимально короткі терміни. Підписано контракт про постачання

30 грудня 2020 року - 13:25

Президент укотре виконав свою обіцянку: 40 родин, постраждалих від вибуху будинку на Позняках, нарешті отримують омріяне житло – народний депутат

30 грудня 2020 року - 12:54

Глава держави підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування

30 грудня 2020 року - 12:38

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Відвідання Президентом України ДП «Антонов»
Відвідання Президентом України ДП «Антонов»

29 грудня 2020 року - 13:32

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Президент прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину

30 грудня 2020 року - 13:40

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області.

Глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

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