Президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених Посла Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрераса Гонсалеса, Посла Італійської Республіки в Україні Карло Формози, Посла Словацької Республіки в Україні Павела Віздала, Посла Королівства Нідерланди в Україні Алле Дорхаута, Посла Республіки Індія в Україні Раві Шанкара та Посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса.

Глава держави привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на інтенсивний розвиток двостороннього діалогу з їхніми країнами. Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави під час повномасштабної російської агресії.

На зустрічі з Послом Мексики Ауденсіо Контрерасом Гонсалесом Президент обговорив результати першого Саміту миру. Глава держави запросив Мексику підтримати Спільне комюніке та долучитися до практичної реалізації Формули миру, зокрема в питанні повернення українських дітей та обміну військовополоненими.

«Прошу переказати мої вітання пані обраному Президенту Мексики Клаудії Шейнбаум. Сподіваюся на зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Мексикою. Ми будемо раді бачити пані Президента в Україні у зручний час», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили перспективи розширення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері дослідження та використання космосу в мирних цілях та в аерокосмічній галузі.

Вітаючи Посла Італії Карло Формозу, Президент відзначив роль цієї країни під час головування у «Групі семи» та рішення, ухвалені на саміті G7 в Апулії.

«Хочу подякувати Прем’єр-міністру Італії за проведення саміту «Групи семи», під час якого ухвалили дуже важливе рішення про виділення Україні 50 мільярдів доларів. Це має велике значення для нашої економіки та бюджету», – сказав Глава держави.

Сторони окремо обговорили взаємодію в оборонній сфері, серед іншого – посилення української системи ППО для захисту нашого неба від російського повітряного терору, що є вкрай важливим напередодні нового навчального року.

Володимир Зеленський також подякував уряду Італії за рішення провести наступну Конференцію з відновлення України (URC) в Римі у 2025 році. Президент наголосив, що найкращим свідченням успіху конференції стануть її практичні результати, зокрема реалізація нових проєктів у нашій країні.

Під час зустрічі з Послом Словацької Республіки Павелом Віздалом Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави з боку Словаччини та реалізацію низки проєктів, спрямованих на економічне зростання обох країн і зміцнення регіональної стабільності.

«У нас була гарна зустріч із Президентом Словаччини. Я запропонував йому приєднатися до декларації G7 про підтримку України – для нас це важливо. Я також запросив Президента Словаччини в Україну», – зазначив Глава держави.

Вітаючи Посла Королівства Нідерланди Алле Дорхаута, Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок Нідерландів у забезпечення обороноздатності України, зокрема участь у коаліції F-16.

«Ми раді, що маємо такого партнера, як Нідерланди, який допоміг нам із протиповітряною обороною, а також з іншими важливими рішеннями», – сказав Президент.

Під час зустрічі також обговорили кроки щодо практичної реалізації Формули миру та підтримки нашої держави на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Привітавши Посла Республіки Індія Раві Шанкара з початком дипломатичної місії в нашій країні, Глава держави подякував за долучення Індії до просування Формули миру та участь у першому Саміті миру. Президент висловив сподівання, що Індія приєднається до комюніке Саміту.

Окремо обговорили питання торговельно-економічної співпраці та інші перспективні напрями двосторонньої взаємодії.

Під час зустрічі з Послом Королівства Бельгія Люком Якобсом Володимир Зеленський відзначив підтримку з боку Бельгії на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Президент також подякував за рішення щодо прискорення постачання Бельгією нашій державі винищувачів F-16.

«Ми дуже вдячні уряду та народу Бельгії за підтримку України з початку російської агресії. Деякі рішення були дуже важливими – підтримка ЄС, рішення про двосторонню безпекову угоду та F-16», – зазначив Глава держави.

Окремо обговорили пріоритети оборонної допомоги Україні з боку Бельгії з урахуванням нагальних потреб на фронті, а також питання сприяння у відбудові нашої країни.