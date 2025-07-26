Президент привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

У День медичного працівника України Президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

«Хочу привітати всіх наших лікарів, медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив своє життя надзвичайно важливій меті – лікувати та рятувати. Лікувати, рятувати наших українців, допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам сьогодні», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що навіть у дуже небезпечних умовах поблизу фронту і в прикордонних регіонах наші люди отримують медичну допомогу.

За словами Глави держави, надзвичайно важлива праця всіх, хто розвиває в Україні систему реабілітації, відновлення після поранень.

«Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ, і багато приватних установ, багато ініціатив у нашому суспільстві є. Є команди, є фахова, доказова, системна реабілітація», – наголосив Президент.

Він подякував українським медикам за роботу й закликав пам’ятати всіх лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків, які загинули від російських ударів. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання «Заслужений лікар України» і «Заслужений працівник охорони здоров'я України».

Нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Володимир Зеленський заслухав доповідь про особливості діяльності медичного підрозділу, який забезпечує надання допомоги пораненим воїнам. У закладі є повний цикл лікування та реабілітації, включно з медико-психологічною підтримкою.

Президент перевірив, як працюють відділення денного стаціонару, палати, операційний блок, а також кабінети ендоскопічної, рентгенологічної, флюорографічної та ультразвукової діагностики.

Крім того, представники медичного центру продемонстрували спеціалізований транспорт, який використовують для евакуації та надання допомоги в бойових умовах. Зокрема, це автомобілі екстреної медичної допомоги, бронеавтомобіль «Новатор-2С», призначений для медичної евакуації поранених із поля бою, а також мобільний хірургічний комплекс, що дає змогу здійснювати стабілізаційні втручання безпосередньо в зоні бойових дій.