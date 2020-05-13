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Президент привітав повернення додому 14 українських моряків з танкера «Рута», які понад три роки провели за ґратами в Лівії

19 червня 2020 року - 15:05

Президент привітав повернення додому 14 українських моряків з танкера «Рута», які понад три роки провели за ґратами в Лівії

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився спеціальний рейс з 14 громадянами України – членами екіпажу танкера «Рута», які повернулися додому після понад трьох років ув'язнення в Лівії. Президент Володимир Зеленський привітав прибуття співгромадян на батьківщину.  

«Це наше завдання – повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера «Рута», які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за успішну роботу Міністерству закордонних справ, Службі безпеки України, а також усім небайдужим, хто допомагав.

У квітні 2017 року в Лівії українських моряків затримали за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну та безпекову ситуацію в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями не завершувався впродовж тривалого періоду.

Завдяки скоординованим діям відповідних органів влади України вдалося досягти результату в перемовинах з лівійською стороною та повернути наших громадян на батьківщину.

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