Президент привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України та відзначив їх державними нагородами

З нагоди Дня зовнішньої розвідки України Президент Володимир Зеленський привітав розвідників зі святом, присвоїв вищі військові звання та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів і Данила Галицького та медалі «За військову службу Україні».

Глава держави подякував за щоденну службу, завдяки якій Україна отримує важливу інформацію, глибоку аналітику, та за бойову роботу й дипстрайки. За словами Президента, потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший.

«Україні потрібен спеціальний сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Перспектива для вас – це зовнішні операції: не просто операції впливу і здобуття даних і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент окремо відзначив роботу всіх складових Сил оборони, які розвивають напрям дипстрайків України: є хороші цілі й дуже хороші результати.

«Всі наші розвідки, Національна гвардія, Служба безпеки України, Збройні Сили – усі працюють на знищення ворога. Дякую, що в Службі зовнішньої розвідки такий елемент з'явився й дуже сильно змінився саме під час повномасштабної війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував за інформацію, яку отримує від Служби зовнішньої розвідки і яка допомагає під час ухвалення важливих рішень.