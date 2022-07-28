Президент привітав військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ з професійним святом і вручив державні нагороди

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій.

«Хочу подякувати вам за вашу велику справу, за ваш героїзм. Прошу продовжувати робити все, щоб ворог відчував, що спокою тут немає й ніколи не буде завдяки вашій службі, завдяки тим операціям, які ви проводите так, щоб у ворога земля горіла під ногами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент представив Віктора Хоренка на посаді командувача Сил спеціальних операцій.

«Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня», – зазначив він.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Президент передав орден «Золота Зірка» рідним підполковника Олександра Капічуна, який удостоєний звання Героя України посмертно. Група спеціального призначення, яку очолював Олександр Капічун, завдала раптового удару по техніці противника у Київській області. В результаті цього було зупинено рух ворожої колони, знищено близько п’яти одиниць броньованої техніки та значну кількість живої сили. Завдяки діям групи ворог не отримав своєчасного підкріплення, що зупинило наступ на Київ. Прикриваючи відхід групи спеціального призначення, підполковник Олександр Капічун загинув.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

Глава держави також заслухав доповідь щодо оперативної обстановки в регіоні.