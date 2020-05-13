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Президент призначив Олексія Неїжпапу командувачем ВМС України

11 червня 2020 року - 19:06

Президент призначив Олексія Неїжпапу командувачем ВМС України

Президент України Володимир Зеленський призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Відповідний указ № 217/2020 Глава держави підписав 11 червня.

Олексій Неїжпапа народився в 1975 році в м. Севастополі (АР Крим). У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015-му.

У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил з бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

Із квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил Збройних сил України. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями «Сі Бриз» від української сторони.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №217/2020

Про призначення О.Неїжпапи командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України
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