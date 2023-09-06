Президент про удар Росії по Костянтинівці: Перемогти російський терор – це спільне завдання всіх у світі

Російські окупанти навмисно здійснили терористичну атаку на цивільні об’єкти в місті Костянтинівці на Донеччині через невдачі своїх військ на полі бою. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві.

«Черговий навмисний теракт Російської Федерації. Ми розуміємо, що там відбувається, із чого вони вдарили по нас. Вони завжди б’ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку», – зазначив Володимир Зеленський.

«Удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці. Я багато разів був у Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце, чудово орієнтується, що це цивільне місце. Там і близько немає жодних військових частин», – додав Президент.

За його словами, коли на фронті відбуваються успішні наступальні кроки сил оборони України, росіяни завжди б’ють по цивільних громадянах і цивільних об’єктах – туди, куди можуть дістати їхні ракети чи артилерія.

Глава держави повідомив, що на місці тривають рятувальні роботи.

Володимир Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких унаслідок цієї російської терористичної атаки.

Президент України наголосив, що перемогти російський терор – це завдання для всіх у світі.

«Для українців насамперед і для наших партнерів», – резюмував він.