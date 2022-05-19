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Президент пропонує поширити спрощений порядок вступу до ЗВО на випускників з усіх територій України, які зараз тимчасово окуповані

19 травня 2022 року - 22:13

Президент пропонує поширити спрощений порядок вступу до ЗВО на випускників з усіх територій України, які зараз тимчасово окуповані

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вступники з усіх територій нашої держави, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією РФ, повинні мати змогу вступати до українських вишів за спрощеною схемою. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

Глава держави нагадав, що у 2020 році був запроваджений спрощений механізм вступу до українських вишів для випускників із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. І такі ж можливості, за словами Володимира Зеленського, мають бути в абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

«Потрібно відпрацювати питання переліку тимчасово окупованих територій. Я дам доручення підготувати необхідні рішення», – наголосив Президент. 

Крім того, реагуючи на звернення студентів, Глава держави поставив завдання міністру освіти і науки Сергію Шкарлету розробити механізм розв'язання питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, які опинилися під окупацією.

«На сьогодні Херсонщину ми визнаємо тимчасово окупованою територією. Тому мені незрозуміло, чому студент із Херсонщини має платити гроші», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави запропонував розробити таке рішення, яке допоможе зняти цю нагальну проблему для студентів із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Харківської областей і Донбасу.

Президент також зазначив, що йому подобається девіз «Освіта попри війну» та закликав українських студентів продовжувати навчатися, незважаючи на бойові дії, тому що Україні потрібні розумні, освічені, фахові люди.

«Студентство має продовжувати здобувати знання. Я бажаю вам взяти всі знання, які тільки можна. Це також дуже важлива робота на благо нашої держави. Нам потрібні глибокі люди, які розбираються у своїх фахових речах. Люди, які можуть справді відродити Україну, виробництва, технології», – резюмував Володимир Зеленський.
 

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