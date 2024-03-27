Президент провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації на Сумщині

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду за участю військового командування та керівників правоохоронних органів щодо ситуації в Сумській області.

Представники військового командування доповіли Президентові про оперативну обстановку, захист українсько-російської ділянки державного кордону, облаштування оборонних рубежів, протиповітряний захист області.

Глава держави також заслухав інформацію про наслідки обстрілів Сумщини з боку російських військ з використанням авіації, дронів, артилерії, кількість яких значно зросла у 2024 році. Президентові доповіли про заходи із захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники наради приділили окрему увагу ситуації в п’ятикілометровій прикордонній зоні, евакуації населення з небезпечних районів та підтриманню порядку на цих територіях. У сфері інформаційної безпеки на Сумщині триває робота зі збільшення покриття українським ефірним сигналом та блокування російської пропаганди.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх розповів Володимиру Зеленському про соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Президент дав доручення відповідним органам, зокрема Фонду державного майна, створити умови для повернення підприємств до нормальної роботи.

Глава держави також заслухав інформацію від керівників обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції про безпекову та криміногенну ситуацію на Сумщині. Серед іншого йшлося про протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам, незаконному обігу зброї та заборонених речовин, боротьбу із шахрайством, зокрема щодо українських військовослужбовців.