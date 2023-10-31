Президент провів нараду щодо підсумків третьої зустрічі радників із національної безпеки щодо імплементації Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру, яка відбулася 28–29 жовтня на Мальті.

Керівник Офісу Президента, голова української делегації на зустрічі на Мальті Андрій Єрмак поінформував Главу держави про те, що в зустрічі взяли участь представники 66 країн і міжнародних організацій зі всіх континентів. Це на 24 делегації більше, ніж на попередній зустрічі в Джидді.

Андрій Єрмак зазначив, що представники держав-партнерів та українська делегація разом представили конкретні кроки щодо реалізації п’яти пунктів Формули миру. Ці плани заходів розробили робочі групи у складі послів, акредитованих в Україні, та представників української влади.

Члени української делегації відзначили важливість консолідації країн світу навколо реалізації пунктів Формули миру, особливо в складний час загострення конфліктів у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході.

Президент наголосив, що навіть у непростий час загострень у різних частинах світу кількість учасників зустрічей радників збільшилась, і вони готові консолідуватися навколо пропозицій України щодо завершення війни та досягнення справедливого й стійкого миру.

«Важливо, що завдяки обговоренню пунктів Формули миру ми можемо привертати необхідну увагу країн світу до України, особливо в умовах загострення на Близькому Сході», – сказав Володимир Зеленський.

До учасників зустрічі на Мальті, крім Глави Української держави, звернулися: Прем’єр-міністр Мальти, Президент Фінляндії, Президент Південно-Африканської Республіки, Прем’єр-міністр Японії, Прем’єр-міністр Болгарії, Державний секретар Святого Престолу та Великий магістр Суверенного Мальтійського Ордену.

Члени делегації наголосили на важливості ухвалення заяви співголів (Мальта та Україна) за результатами зустрічі щодо ключових принципів миру в Україні.

Андрій Єрмак зазначив, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули (продовження роботи на рівні послів, чергові заходи за участю радників із нацбезпеки) та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Крім того, Володимира Зеленського поінформували, що на Мальті відбулося понад 20 двосторонніх зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів країн-партнерів. Метою цих зустрічей було узгодження участі держав в імплементації різних пунктів Формули миру, підтримка України та координація спільних дій у низці сфер.

Участь у нараді в Президента також взяли члени української делегації на зустрічі на Мальті. До її складу входили Андрій Єрмак, а також перша віцепремʼєр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступники керівника Офісу Президента Андрій Сибіга та Ігор Жовква, народна депутатка Галина Михайлюк, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.