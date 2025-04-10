Президент провів нараду щодо посилення ППО Дніпровщини

У Кривому Розі Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення протиповітряної оборони України та, зокрема, Дніпровщини за допомогою літаків, гелікоптерів і додаткових систем ППО. У нараді взяв участь Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Лише від початку цього року Дніпровщина зазнала 2100 повітряних ударів, що майже вдвічі більше, ніж за цей самий період торік.

Глава держави заслухав доповіді т. в. о. командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, начальника зенітних ракетних військ ПС ЗСУ Віталія Палагути та начальника управління РЕБ Сил підтримки ЗСУ Івана Павленка.

Військові доповіли про зусилля для оборони Дніпровщини з повітря. Зокрема, триває робота над збільшенням кількості мобільних вогневих груп, легкої авіації та протиповітряної артилерії. Також триває укомплектування екіпажів обладнанням для роботи вночі та в негоду, упровадження дронів-перехоплювачів для боротьби з «шахедами» та іншими російськими БпЛА.

Крім того, під час наради обговорили подальший розвиток системи радіоелектронної боротьби для України загалом і Дніпровщини зокрема. Президент доручив уряду виділити додаткові 540 млн грн на розвиток системи РЕБ цього регіону.

«Ми провели важливу нараду щодо посилення протиповітряної оборони Дніпровської області. Ми працюємо, і найближчим часом, думаю, двома системами зможемо посилити регіон. Загально опрацьована програма посилення системами радіоелектронної боротьби. Думаю, що Кабмін підтримає це рішення і гроші будуть виділені», – підсумував Президент.