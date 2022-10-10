Президент провів нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці.

Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ.

Герман Галущенко поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. Було відзначено, що в переважній більшості постраждалих регіонів України світло з’явиться до кінця доби.

Водночас учасники наради наголосили на важливості тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.

Тож держава має сприяти в забезпеченні мобільних операторів пальним для генераторів, а також, за можливості, надати доступ до станцій Starlink.