Президент провів розмови з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Карні, Александром Стуббом і Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн детально обговорили фактично всі актуальні напрями роботи з Євросоюзом та рішення, які потрібні, щоб підтримати Україну.

Глава держави подякував Президентці Єврокомісії за нещодавній транш у розмірі 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну, та за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня.

Володимир Зеленський поінформував про жорстокі російські удари, які тривають безперервно. Президент України наголосив, що якраз перед розмовою росіяни вдарили «шахедом» по електростанції у Києві і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині, і це вже після заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. За словами Глави держави, в таких умовах надійна підтримка від партнерів – це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну.

«Ми дуже цінуємо всі реальні кроки на підтримку нашого захисту, наших людей. Домовились з Урсулою, що наші команди поговорять предметно про подальші спільні наші дії, про координацію кроків. Готуємось і до відкриття кластерів, щоб всі решта кластерів були до кінця року відкриті. Європейський шлях України – це шлях посилення і самої Європи», – наголосив Президент.

Глава держави обговорив енергетичне припинення вогню, яке оголосив Президент США Дональд Трамп, із Марком Карні, Александром Стуббом і Марком Рютте.

«Україна підтримує такий крок, і ми про це заявили, але зараз потрібна відповідь Росії – що Росія скаже Президенту Америки і чи припинить удари по нашій енергетиці. Дякую всім, хто допомагає захисту України і просуває чіткі, справедливі кроки заради миру!» – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував Марку Карні за співчуття українцям та українкам у звʼязку з постійними російськими ударами. Премʼєр-міністр дуже добре поінформований про потреби України в захисті, передусім в антибалістиці та підготовці до зими.

«Дуже добре, що Канада активно включилася в розробку спільної з Європою антибалістичної система FREYJA. Це точно те, що може додати захисту не лише Україні, а й глобально», – зазначив Володимир Зеленський.