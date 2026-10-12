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Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки – Володимир Зеленський за результатами розмови з Дональдом Туском

11 жовтня 2026 року - 16:18

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Польщі за підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз.

«Ніхто і ніщо не зламає Україну та її Президента у боротьбі з російською агресією. Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з Українським народом», – написав Прем’єр-міністр Польщі у соцмережі Х.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності.

Президент поінформував про оборонні потреби України. Глава держави наголосив, що російських обстрілів та дестабілізаційної активності РФ стало значно більше.

«Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки. Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі», – зазначив Володимир Зеленський.

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