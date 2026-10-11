Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, також з Президентом Фінляндії Алексом Стуббом, з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рютте – Генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається.

Учора я говорив ще з Премʼєр-міністром Британії. Дякую, Енді, за підтримку. І говорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном, і Емманюель готовий нам допомагати, допомагати Україні. Я говорив з Премʼєр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України.

Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації підтримки й координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансову передусім заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу та всім європейським лідерам.

І щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною: Україна ніколи не хотіла цієї війни – жодної секунди навіть, не те що 5 років повномасштабної війни, ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знов.

І сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість.

На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські «шахеди». Зараз теж «шахеди» в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. Були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків – по енергетиці Харкова.

Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по обʼєктах нашої генерації та передачі електрики в Україні, ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових обʼєктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни убили більш ніж 150 наших людей і більш ніж 700 людей були поранені.

Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне: це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія.

Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав Президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною!

Слава Україні!