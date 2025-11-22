Президент:

Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента

22 листопада 2025 року - 15:12

ностанні новини

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

22 листопада 2025 року - 15:55

Президент провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії

22 листопада 2025 року - 15:49

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та можливості, які з’явилися зараз

22 листопада 2025 року - 15:19

Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента

22 листопада 2025 року - 15:09

фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Президент провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії

22 листопада 2025 року - 15:49

Президент провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії: Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Глава держави поінформував про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки. Україна з перших днів цієї війни прагне достойного миру як ніхто інший і робить зі свого боку все, щоб працювати максимально предметно.

Володимир Зеленський подякував кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, суверенітету й територіальної цілісності. Україна цінує солідарність і розуміння принципових для нас позицій.

