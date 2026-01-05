Заява Президента України під час спільного з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом, Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером спілкування з медіа

Дуже дякую тобі, Емманюелю, пане Президенте, дякую за запрошення, організацію!

Кіре, пане Премʼєр-міністре!

Фрідріху, пане канцлере!

Стіве, Джареде!

Шановні журналісти, усі присутні!

Перш за все дякую за нашу зустріч, і це одна з найбільш представницьких зустрічей Коаліції охочих. Двадцять сім лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії.

Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи Коаліції. Це не тільки слова – конкретика, спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах – із парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили Коаліції охочих. Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування. Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії – сьогодні я про це говорив окремо. Ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Військові Франції, Британії, України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості, щодо конкретних видів зброї, щодо складових Збройних Сил, які потрібні та зможуть спрацювати. У нас уже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна й на що готова – з усіх країн Коаліції охочих. Я хочу подякувати кожному лідеру, я хочу подякувати кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один із найбільш важливих компонентів – це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії. І все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами, і сьогодні тут, у Парижі, були і ще будуть у нас окремі зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ми вважаємо, що в нас готові документи щодо гарантій безпеки двосторонні: Україна та Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання, і вже пропрацьовуємо ці формати. Дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. Ми цінуємо готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допускати повторення російської агресії. Backstop від Америки – для нас це важливо. Ми розуміємо, який може бути таймінг усіх цих процесів, і всі погоджуємося, що це мають бути такі гарантії безпеки, які засновані на юридичних зобов’язаннях, зокрема, затверджені Конгресом Сполучених Штатів.

Звісно, є питання ще з документами, є деякі питання в документі з 20 пунктів, найбільше питання, що потрібно ще попрацювати, – питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання – можна виносити це питання на рівень лідерів. Сьогодні ще продовжимо, і українська команда залишиться для додаткових зустрічей та додаткових перемовин. Я хочу подякувати тобі, Емманюелю, що в нас є така можливість, що наші команди зустрічаються два дні. Дякую тобі й дуже дякую американським колегам. Але головне – архітектура того, якою має бути безпека після цієї війни, – фактично вже є. І це в силах партнерів – дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни. Україна ніколи не була перепоною для миру, Росія була джерелом, початком цієї війни, джерелом агресії, і в такій формулі зрозуміло, хто має зробити ключові кроки. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. Кожен розуміє, що агресор повинен зупинитися, щоб мир запрацював. І всі інструменти для цього працюють: від наших дипстрайків, санкцій і дипломатії, яка так важлива. Дуже важливо, що сьогодні говорили також про нашу протиповітряну оборону, і це питання піднімали інші лідери Коаліції охочих – це для нас щоденне завдання. Це правда. Україна потребує ракет для ППО, постійного постачання, оскільки російські удари, на жаль, незважаючи на дипломатію, але удари не припиняються. Росія не вкладається в дипломатію на сто відсотків поки що. Але не вкладається тільки тому, що розраховує на удари по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, по мирних містах і селах. Тому кожна наша зустріч – зокрема й про ППО. І в Мар-а-Лаго ми про це говорили з Президентом Трампом – я дуже дякую йому за розуміння і за підтримку, – і тут, у Парижі, ми також піднімаємо питання ППО. Чим сильніший наш захист, тим сильнішою зрештою буде й дипломатія. Дякуємо всім, хто готовий швидко допомагати.

Слава Україні!