Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
5 січня 2026 року - 19:37

Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером продовження діалогу для підтримки України

7 січня 2026 року - 00:15

Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи Коаліції охочих: спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України – Президент

6 січня 2026 року - 23:47

Заява Президента України під час спільного з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом, Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером спілкування з медіа

6 січня 2026 року - 23:07

Паризька декларація: Надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні

6 січня 2026 року - 22:17

Робочий візит Президента України до Франції
6 січня 2026 року - 15:17

У Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками команди Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі обговорили конкретні питання співпраці між Україною та США для досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих і документам, які були підписані та схвалені за її результатами.

Також ішлося про участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України.

Сторони говорили й про подальші напрями співпраці. 7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.

У Парижі працюватиме українська делегація у складі керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, керівника фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давида Арахамії та радника Офісу Президента Олександра Бевза.

