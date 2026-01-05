Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером продовження діалогу для підтримки України

У Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками команди Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі обговорили конкретні питання співпраці між Україною та США для досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих і документам, які були підписані та схвалені за її результатами.

Також ішлося про участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України.

Сторони говорили й про подальші напрями співпраці. 7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.

У Парижі працюватиме українська делегація у складі керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, керівника фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давида Арахамії та радника Офісу Президента Олександра Бевза.