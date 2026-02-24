Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Перейти до всіх галерей

Робимо все, щоб питання українських дітей і справедливості щодо них залишалося на першому плані світової політики – перша леді під час зустрічі зі спецпосланницею Генерального секретаря РЄ

23 лютого 2026 року - 22:39

Робимо все, щоб питання українських дітей і справедливості щодо них залишалося на першому плані світової політики – перша леді під час зустрічі зі спецпосланницею Генерального секретаря РЄ

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі спеціальною посланницею Генерального секретаря Ради Європи щодо ситуації з дітьми України Тордіс Гільфадоттір.

«Незаконна депортація Росією українських дітей може вважатися найбільшою такою депортацією в історії, адже країна-агресор перемістила до себе не менше 20 тисяч українських дітей різного віку. Злочинці мають понести відповідальність», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська подякувала Раді Європи за підтримку й зазначила: Україна розраховує, що інструмент Ради Європи – Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, – справді спрацює.

Перша леді також розповіла про спільні проєкти держави та благодійників, які спрямовані на підтримку дітей. Зокрема, це «Соціальне житло для молоді» – будівництво соціальних квартир для молодих людей, яких вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій; «Підтримане проживання» – житло й навчання для молоді 16–23 років з інвалідністю; «Адреса дитинства» – спорудження будинків для великих прийомних родин; «Відновлене дитинство» – програми оздоровлення та кемпи психологічної реабілітації.

«Стараємося робити все, щоб питання українських дітей і справедливості щодо них залишалося на першому плані європейської та світової політики», – наголосила перша леді.

Версія для друку