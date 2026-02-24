Робимо все, щоб питання українських дітей і справедливості щодо них залишалося на першому плані світової політики – перша леді під час зустрічі зі спецпосланницею Генерального секретаря РЄ

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі спеціальною посланницею Генерального секретаря Ради Європи щодо ситуації з дітьми України Тордіс Гільфадоттір.

«Незаконна депортація Росією українських дітей може вважатися найбільшою такою депортацією в історії, адже країна-агресор перемістила до себе не менше 20 тисяч українських дітей різного віку. Злочинці мають понести відповідальність», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська подякувала Раді Європи за підтримку й зазначила: Україна розраховує, що інструмент Ради Європи – Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, – справді спрацює.

Перша леді також розповіла про спільні проєкти держави та благодійників, які спрямовані на підтримку дітей. Зокрема, це «Соціальне житло для молоді» – будівництво соціальних квартир для молодих людей, яких вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій; «Підтримане проживання» – житло й навчання для молоді 16–23 років з інвалідністю; «Адреса дитинства» – спорудження будинків для великих прийомних родин; «Відновлене дитинство» – програми оздоровлення та кемпи психологічної реабілітації.

«Стараємося робити все, щоб питання українських дітей і справедливості щодо них залишалося на першому плані європейської та світової політики», – наголосила перша леді.