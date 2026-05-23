Сьогодні була хороша наша далекобійна санкція проти Росії, відстань – 1700 кілометрів від нашого державного кордону – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Перше: привітав наших морських піхотинців. Саме тут, у Маріїнському, відзначив воїнів державними нагородами. Сьогодні День морської піхоти України. Дякую вам, воїни! Ми усі пишаємося нашою морською піхотою.

Дякую також Службі безпеки України. Сьогодні була хороша наша далекобійна санкція проти Росії: відстань 1700 кілометрів від нашого державного кордону України і чітке ураження – Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще інших їхніх підприємств ВПК і виробництво вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів. Дуже важливо, що українські санкції успішно досягають таких обʼєктів та працюють на таку відстань.

Також дякую Збройним Силам України: продовжують справедливо відповідати по обʼєктах російської нафтової галузі. Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. І це правильно, що Росія втрачає експортні доходи від нафти. Саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим.

Треба, щоб усі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали й надалі, і кожне послаблення санкцій послаблює також глобальну безпеку і відкладає мир. Зараз ми працюємо з європейськими партнерами, ми готуємо нові пакети санкцій, і я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються.

Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, які ми обовʼязково маємо поширити і в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів – російських військових, більше сотні їх, – які причетні до ракетних і дронових ударів по нашій країні, по наших людях. Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо й нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні.

І ще одне. Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль.

Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки й заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!