Президент обговорив із представниками громад Рівненщини, Волині та Житомирщини безпекову ситуацію, ремонт доріг у регіонах і збільшення кількості шкіл

На Рівненщині Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальниками ОВА й керівниками територіальних громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей і народними депутатами від цих регіонів. Офлайн та онлайн долучилися представники уряду.

Глава держави обговорив з учасниками зустрічі актуальну безпекову ситуацію та важливість готовності до будь-яких можливих загроз.

«Ми дивимося на північ зараз через ті чи інші сигнали від розвідок. Ми повинні бути сильними. “Рускім” точно нічого не вдасться. Дуже важливо до цього ставитися професійно, мати відповідну кількість військ, засобів, людей і фортифікаційні споруди та кругову оборону. Абсолютно зрозумілі завдання», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава допомагатиме з фінансуванням для зведення укріплень і збільшуватиме кількість особового складу на цих напрямках. За словами Володимира Зеленського, українські воїни знають, що їм робити, і мають відповідні завдання, затверджені на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Приділили увагу й відновленню доріг та забезпеченню шкільними автобусами. Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів, що на Рівненщині вже відновлено 30 % шляхів. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати відповідну роботу, зокрема ремонтувати дороги, що забезпечують доступ до навчальних закладів.

Під час зустрічі порушили й питання щодо можливості збільшення кількості шкіл на Рівненщині: у регіоні високий рівень народжуваності й не вистачає місць для учнів. Громади Рівненської області попросили передбачити в державному бюджеті цільову субвенцію на завершення будівництва та реконструкції шкіл, що розпочалися ще до повномасштабної війни. Володимир Зеленський зазначив, що ці питання також будуть опрацьовані.

Серед інших важливих тем обговорення – реалізація планів стійкості та програми безкоштовного харчування для школярів 1–11-х класів, збільшення підтримки ветеранів. Президент дав чітке завдання уряду, щоб із 1 вересня всі школярі були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.