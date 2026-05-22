Президент України обговорив із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини активізацію дипломатії заради миру за активної участі Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Президентом Франції Емманюелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі Е3–Україна.

Лідери обговорили, як зробити так, щоб активізувати дипломатію заради миру за активної участі Європи.

«Усі партнери відзначають, що позиція України значно сильніша – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії», – наголосив Глава держави.

Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом.

Окремо Володимир Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі.

«Все, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди на рівні розвідок більш детально обміняються наявною інформацією», – зауважив Президент.

Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною.