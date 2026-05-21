У Рівному Президент зустрівся зі студентами коледжу, який модернізували в межах реалізації реформи професійної освіти в Україні

У Рівному Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами професійного коледжу ресторанного і готельного бізнесу.

Заклад був модернізований та оснащений сучасним обладнанням у межах програми ЄС та держав-членів з підтримки реформи професійно-технічної освіти в нашій країні «EU4Skills: кращі навички для сучасної України».

Загалом у Рівненській області функціонує 40 навчально-практичних центрів, сім із них були створені у 2025 році. Вони є професійними хабами для навчання молоді та перекваліфікації дорослих, зокрема ветеранів.

Під час спілкування зі студентами коледжу Президент наголосив, що важливо розвивати професійну освіту в Україні: вона має значну перевагу, оскільки надає чітку визначеність щодо майбутньої сфери діяльності.

«На сьогодні все змінилося, пріоритети інші. Безумовно, юристи та маркетологи потрібні, але їх дуже багато. Я впевнений, що дефіцит не в них. Буде відбудова України, і всі прикладні професії дуже важливі для нас», – зауважив Глава держави.

Також студенти порушили питання щодо підвищення стипендій для здобувачів професійної освіти. Міністерство освіти і науки напрацьовуватиме можливі рішення.

Президент поспілкувався і з керівниками підприємств, які надають робочі місця випускникам коледжу, зокрема у сфері громадського харчування, ресторанного та готельного бізнесів. Обговорили важливість професійної освіти, її популяризацію й підготовку фахівців для вітчизняних виробництв.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україну активніше заходитимуть світові мережі готельного бізнесу, коли бачитимуть достатню кількість підготовлених фахівців.

«Вважаю, що цей напрям актуальний навіть зараз, під час війни. Відкривається багато закладів. Люди хочуть жити, і це правильно. Не просто так наші Збройні Сили захищають нашу державу – щоб вона жила, розвивалася, і економічно передусім», – наголосив Глава держави.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів Президентові про результати реформи професійної освіти, яка реалізується з 2024 року. За його словами, Закон України «Про професійну освіту», ухвалений у 2025-му, розширив можливості співпраці бізнесу та закладів освіти для підготовки фахівців відповідно до потреб ринку праці.

Одним із ключових напрямів реформи є розвиток навчальної інфраструктури. У межах проєкту «100 майстерень», який реалізують уже третій рік поспіль, переобладнано понад 200 навчальних майстерень, а обсяг державних інвестицій у модернізацію профтехосвіти перевищив 2 мільярди гривень. Коледжі отримують субвенцію на оновлення освітніх просторів, кабінетів та майстерень. Реформу професійної освіти також підтримують міжнародні партнери.