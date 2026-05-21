Президент України та Прем’єр-міністр Естонії обговорили підготовку до формату NB8 і дипломатичну й безпекову ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії. Глава держави наголосив, що наша країна розраховує на продуктивні результати.

Президент подякував Естонії за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Глава держави поінформував Премʼєр-міністра про ситуацію на фронті та висловив вдячність за добрі слова про українських воїнів. Позиція України на полі бою зараз справді міцніша, ніж у попередні роки.

Також Володимир Зеленський і Крістен Міхал обговорили дипломатичні й безпекові перспективи. Лідери домовились і надалі предметно працювати щодо всіх питань, зокрема безпекових.