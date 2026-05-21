Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини посилення ППО в громадах, що межують із Білоруссю, ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

У Славутичі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками територіальних громад Київської та Чернігівської областей, щоб обговорити практичні питання, які потребують оперативного вирішення.

У режимі відеоконференції до зустрічі долучилися: Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр оборони Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко і тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Глава держави подякував керівникам громад Київщини та Чернігівщини за їхню роботу й розповів про безпекові виклики в регіонах, зокрема про загрози на Чернігівсько-Київському напрямку.

«Ці загрозливі дії з початку війни не закінчувалися. Всі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення посилити особовий склад на Чернігівсько-Київському напрямку.

Під час зустрічі також обговорили посилення фортифікаційних споруд і засобів протиповітряної оборони для захисту кордону.

«Міністр оборони України знає цей пріоритет – має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде, є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами. Фінансування для всіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання актуальні – питання техніки, ресурсу – і громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти», – сказав Глава держави.

Окрема увага – повній реалізації планів енергетичної стійкості регіонів.

«Я хочу подякувати за те, що план виконується вашими громадами дуже непогано. Але остаточний результат нам потрібен на дев’ятий місяць – таке ми ставили завдання, – щоб ми були з альтернативними можливими інструментами живлення, навіть якщо буде непросто», – наголосив Президент.

Також обговорили ремонт доріг на території Чернігівщини та Київщини. Юлія Свириденко зазначила, що уряд планує виділити 3,5 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету для ремонту місцевих доріг, зокрема в прифронтових територіях, на умовах співфінансування. Олексій Кулеба доповів, що 1 червня розпочнуться ремонтні роботи в Чернігівській та Київській областях.

Говорили й про підтримку бізнесу в громадах прикордонних регіонів. Президент наголосив, що підприємці в цих громадах повинні отримати додаткові преференції, які має опрацювати уряд.

Крім того, обговорили підвищення грошового забезпечення колективу ЧАЕС. Денис Шмигаль поінформував про відповідну роботу над вирішенням цього питання. Сергій Марченко пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо зарплат.