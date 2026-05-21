У Славутичі Президент перевірив виконання доручень щодо розвитку енергетичної та безпекової інфраструктури

У Славутичі Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про виконання його доручень щодо розвитку енергетичної та безпекової інфраструктури.

Під час попередньої робочої поїздки до Славутича Глава держави доручив, зокрема, розробити стратегію розвитку місцевої лікарні та облаштувати шкільні укриття.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник і міський голова Славутича Юрій Фомічев доповіли, що вже в чотирьох школах міста облаштовані укриття з кімнатами відпочинку, медичними пунктами та їдальнями. Завершено реконструкцію 43 квартир для внутрішньо переміщених осіб, а в серпні очікується закінчення будівництва ще 54 квартир.

До червня планують завершити створення енергетичного хабу. Проєкт, профінансований Європейським Союзом, передбачає загальну потужність генерації на рівні 2,2 МВт. Він містить когенераційні установки, обладнання для сонячної генерації та системи накопичення енергії. Хаб здатний забезпечити понад 60 % потреб міста.

Також у Славутичі облаштовують безбар’єрний маршрут довжиною 2,5 кілометра.

Крім того, триває посилення заходів оборони в місті та в Київській області, зокрема антидронового захисту.

За допомогою ініціативи United24, Енергетичного співтовариства та Фонду підтримки енергетики України в головному корпусі Славутицької міської лікарні провели ремонт покрівлі й встановили сонячні панелі та акумулятори. За підтримки Євросоюзу реконструйовані Центр розвитку дитини, фізкультурно-оздоровчий комплекс «Богатир» і міський басейн.